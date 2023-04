Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Zeugen nach Einbruch gesucht/Norden - Pedelec entwendet/Norden - Fahrradcontainer beschädigt/Aurich - Wohnungseinbruch

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Zeugen nach Einbruch gesucht

In der Nacht zu Mittwoch hat es in Norden einen Einbruch gegeben. Unbekannte Täter haben sich in der Zeit von 23 Uhr bis Mittwoch, 2 Uhr, Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Schweidnitzer Straße verschafft und Bargeld gestohlen. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 in Verbindung zu setzen.

Norden - Pedelec entwendet

In der Nacht zu Mittwoch wurde in Norden ein Zweirad gestohlen. Unbekannte Täter haben sich unerlaubt Zutritt zu einer Garage in der Nordseestraße verschafft. Dort haben sie ein silbernes Pedelec der Marke Kalkhoff entwendet. Wer Hinweise auf die Unbekannten geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 zu melden.

Norden - Fahrradcontainer beschädigt

Unbekannte beschädigten einen Fahrradcontainer in Norden. In der Zeit von Dienstag, 18 Uhr, bis Mittwoch, 10.45 Uhr, haben unbekannte Täter eine Garage für Fahrräder demoliert. Diese gehört zu einem Kindergarten in der Straße Hooge Riege. Es entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 entgegen.

Aurich - Wohnungseinbruch

Mittwoch kam es zu einem Einbruch in Aurich. In der Zeit von 14.30 Uhr bis 18.30 Uhr haben sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Fockenbollwerkstraße verschafft. Die Täter stahlen Bargeld und flüchteten unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941 606215 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell