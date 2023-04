Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schwarmstedt: Taschendiebe am Werk; Bad Fallingbostel: In Wohnung eingebrochen; Bad Fallingbostel: Alkoholisiert mit Fahrrad gestürzt

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 06.04.2023 Nr. 1

05.04 / Taschendiebe am Werk

Schwarmstedt: Taschendiebe schlugen am Mittwoch, zwischen 11.20 und 11.50 Uhr in der Aldi-Filiale an der Celler Straße gleich zweimal zu: Sowohl einem 80jährigen Buchholzer als auch einem 56jährigen Schwarmstädter wurde jeweils das Portmonee unbemerkt aus der linken Jacken- beziehungsweise Manteltasche entwendet. Der Schaden wird auf rund 200 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Schwarmstedt unter 05071/800350 entgegen.

05.04 / In Wohnung eingebrochen

Bad Fallingbostel: Am Mittwochvormittag, zwischen 06.30 und 11.15 Uhr betraten Unbekannte das Treppenhaus eines Hauses an der Heidmarkstraße und hebelten eine Wohnungstür auf. Ob etwas entwendet wurde ist bislang nicht bekannt. Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei Bad Fallingbostel unter 05162/9720 entgegen.

05.04 / Alkoholisiert mit Fahrrad gestürzt

Bad Fallingbostel: Ein 30jähriger Mann aus Oerbke stürzte am Mittwochabend, gegen 18.40 Uhr mit einem Fahrrad auf der Düshorner Straße und verletzte sich dabei leicht. Der Mann führte einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis lautete 1,73 Promille. Eine Blutprobe war die Folge. Bei der Überprüfung des Fahrrads stellte die Polizeibeamten fest, dass es Anfang Februar in Hannover als gestohlen gemeldet wurde. Das Fahrrad wurde sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

04.04 / Polizei sucht Geschädigte nach Flucht eines Motorradfahrers

Walsrode: Die Polizei sucht Geschädigte und Zeugen zu einem Geschehen, das sich am Dienstagnachmittag, ab 16.35 Uhr im Bereich Hannoversche Straße, Graesbecker Weg, Waldgebiet und Felder in Richtung Düshorn, weiter in Richtung A27 und von dort über mehrere Felder in Richtung Walsrode ereignete. Polizeibeamte beabsichtigten, den Fahrer eines orangefarbenen Leichtkraftrads zu kontrollieren, der gegen 16.35 Uhr den Geh- und Radweg in Höhe des Kreisels an der Hannoverschen Straße mit etwa 50 Km/h befuhr. Der Fahrer des nicht zugelassenen Dirt Bikes kam der Aufforderung anzuhalten nicht nach und flüchtete. Er trug einen schwarzen Helm und war schwarz gekleidet. Am Lenker des Motorrads war die Zahl "77" angebracht. Noch während der Flucht konnten die Personalien des Fahrers ermittelt werden. Gegen 17.45 Uhr erschien der Heranwachsende bei der Polizei in Walsrode und stellte sich. Die Polizei Walsrode bittet Verkehrsteilnehmer, die von dem Flüchtenden behindert oder gefährdet wurden sowie Zeugen, sich unter 05161/984480 zu melden.

