Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Großenwede: Geräte aus Schuppen gestohlen; Benefeld: Container aufgebrochen - Akkus gestohlen; Walsrode: Werkzeug aus Transportern gestohlen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 04.04.2023 Nr. 1

03.04 / Geräte aus Schuppen gestohlen

Großenwede: In der Zeit zwischen Samstag, 11.00 Uhr und Montag, 12.00 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Schuppen am Bruchwiesenweg und entwendeten Gartengerät und eine Kettensäge im Wert von rund 4.000 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Schneverdingen unter 05193/982500.

03.04 / Container aufgebrochen - Akkus gestohlen

Benefeld: Unbekannte hebelten in der Zeit zwischen Samstag, 15.00 Uhr und Montag, 07.30 Uhr an der Cordinger Straße einen Baucontainer auf und entwendeten daraus zwei Akkus im Wert von 100 Euro. Der Gesamtschaden wird auf rund 1.100 Euro geschätzt. Hinweise zum Geschehen bitte an die Polizei Bomlitz unter 05161/949630.

03.04 / Werkzeug aus Transportern gestohlen

Walsrode: Unbekannte begaben sich am vergangenen Wochenende auf ein umzäuntes Grundstück an der Albert-Einstein-Straße, öffneten gewaltsam zwei Transporter und entwendeten daraus diverse Werkzeuge und Maschinen. Der Schaden wird auf rund 6.200 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Walsrode unter 05161/98448.

03.04 / Fußgängerin erfasst - schwerverletzt

Walsrode: Am Montag, gegen 14.20 Uhr kam es an der Verdener Straße (B209) zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine beteiligte Fußgängerin schwer verletzt wurde. Eine 82jährige Autofahrerin befuhr die B209 in Richtung Schneeheide und bog nach links in die Robert-Koch-Straße ab. Dabei übersah sie die in Richtung Innenstadt gehende, auf der Fußgängerfurt der Robert-Koch-Straße befindliche 87jährige Walsroderin und erfasste sie. Die Frau kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

