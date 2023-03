Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Zeugen nach Unfallflucht gesucht, Frau verschafft sich Zutritt zu Wohnung, versuchter Einbruch

31.03./Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Soltau: Bereits am 23.03.2023, gegen 21:40 Uhr wurden der Polizei zwei beschädigte Verkehrsleitplatten in der Seilerstraße gemeldet. Wie sich vor Ort herausstellte, wurden die Verkehrszeichen durch einen unbekannten Fahrzeugführer überfahren und dabei beschädigt. Der Fahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Das Fahrzeug des Verursachers wurde bei dem Unfall beschädigt. Anhand vorgefundener Fahrzeugteile könnte es sich um ein Fahrzeug der Marke Dacia oder Renault gehandelt haben. Zeugen, welche Hinweise zum Geschehen oder dem Unfallflüchtigen geben können, sich mit der Polizei Soltau, 05191/93800 in Verbindung zu setzten.

31.03./ Frau verschafft sich Zutritt zu Wohnung Soltau: Am 30.03.2023 zischen 12.00 Uhr und 12.20 Uhr klingelte zunächst ein Mann, der sich als Schrottsammler ausgab, an der Haustür einer Frau im Klabundeweg. Nachdem die Dame ihn abgewiesen hat, klingelte kurze Zeit später eine Frau an der Tür. Unter dem Vorwand, den Wasserdruck prüfen zu müssen, verschaffte sie sich Zutritt zur Wohnung. Anschließend wurde die 80-jährige Frau aufgefordert, in der Küche das Wasser aufzudrehen. Als sie zusätzlich im Bad den Wasserhahn betätigen sollte, forderte sie die Frau auf, das Haus zu verlassen. Glücklicherweise wurden keine Wertsachen entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Soltau unter 05191/9380-0 entgegen.

31.03./ versuchter Einbruch

Schwarmstedt: In der Zeit vom 29.03.23 20.00 Uhr bis 30.03.23 10.00 Uhr versuchten unbekannte Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Lärchenstraße aufzuhebeln. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Schwarmstedt unter 05071/800350 zu melden.

