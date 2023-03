Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Andreaskreuze an Bahnübergang beschädigt, Mofa ausgebrannt, Taschendiebe unterwegs

Heidekreis (ots)

28.03./ Andreaskreuze an Bahnübergang beschädigt

Walsrode: An einem Bahnübergang Am Bullerberg wurden in der Zeit vom 27.03.2023 22.00 Uhr bis 28.03.2023 12.15 Uhr insgesamt 4 Andreaskreuze verbogen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 400 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Walsrode unter 05161/984480 entgegen.

28.03./ Mofa ausgebrannt

Wietzendorf: Am 28.03.2023 gegen 21.15 Uhr meldeten Zeugen ein brennendes Kleinkraftrad auf einem Feld hinter dem Ortsausgang Wietzendorf in Richtung Südseecamp. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand. Hintergründe zur Brandursache sind bislang nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wietzendorf unter 05196/963760 zu melden.

28.03./ Taschendiebe unterwegs

Soltau: Am 28.03.2023 gegen 10.45 Uhr kam es in zwei Discountern im Soltauer Stadtgebiet zu Taschendiebstählen. Einem 68-jährigen Mann wurde das Portemonnaie gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Nahezu zeitgleich, allerdings in einem anderen Markt wurde einer 77-jährigen Frau ihr Portemonnaie unbemerkt aus der Handtasche gestohlen. Der Dame entstanden etwa 160 Euro Schaden. Hinweise nimmt die Polizei Soltau unter 05191/9380-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell