Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: 1. Hochwertige Fahrzeuge aufgebrochen 2. Graffiti an Schulcontainern 3. Versuchter Einbruch in Bäckerei 4. Polizeifahrzeug beschädigt

Polizeiinspektion Heidekreis (ots)

1. Bad Fallingbostel (25.03.23), Diebe brechen in hochwertige Fahrzeuge ein: In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden ein Porsche und ein BMW von bisher unbekannten Dieben im Vierder Weg und im Wolfskamp aufgebrochen.

Bereits am Tag zuvor wurden auf nahezu gleiche Art und Weise zwei BMW in Soltau, im Böningweg und in der Von-Bodelschwingh-Straße aufgebrochen.

Die Täter hatten es bei den Fahrzeugen auf Navigationsgeräte, Scheinwerfer, Lenkräder und Armaturen abgesehen. Der Schaden beträgt mehrere zehntausend Euro.

Täterhinweise nimmt die Polizei Bad-Fallingbostel und Soltau unter 05162/9720 und 05191/93800 entgegen.

2. Bomlitz (24.03.23/25.03.23), Graffiti an Schulcontainern: Während des Tatzeitraums vom 24.03.2023, 15:00 Uhr, bis zum 25.03.2023, 16:00 Uhr, begaben sich unbekannte Täter zu den Mobilbauklassen (Containern), die zurzeit auf dem Sportplatz der Oberschule Bomlitz aufgestellt sind. Mittels grüner Farbe wurden drei der Mobilbauklassen an sieben Stellen besprüht.

3. Walsrode (25.03.23/26.03.23), Versuchter Einbruch in Bäckerei: Unbekannte Einbrecher verschafften sich durch ein gekipptes Fenster Zugang zu einer Bäckerei in der Quintusstraße. Die Täter scheiterten im Büro am Tresor der Backwarenmanufaktur und entfernten sich nach bisherigen Ermittlungen ohne Diebesgut vom Tatort. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 1500,- Euro.

Täterhinweise nimmt die Polizei Walsrode unter 05161/984480 entgegen.

4. Soltau (26.03.23), Polizeifahrzeug beschädigt: In den Morgenstunden zum Sonntag wurde die Polizei aufgrund einer Körperverletzung zu einer Abi-Feier in Frielingen gerufen. Bei der Rückkehr zu ihrem Fahrzeug stellten die Beamten fest, dass beide Außenspiegel des Polizeifahrzeuges durch bisher unbekannte Täter zerstört wurden.

Täterhinweise hierzu nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

