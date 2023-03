Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Portmonee beim Einkaufen aus Tasche gestohlen; Idsingen: Werkzeug gestohlen; Soltau: Fahrzeugteile aus BMW X5 ausgebaut

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 23.03.2023 Nr. 1

22.03 / Portmonee beim Einkaufen aus Tasche gestohlen

Soltau: Unbekannte entwendeten einer 94jährigen Soltauerin während des Einkaufens in der Aldi-Filiale an der Straße Böhmheide das Portmonee aus der Einkaufstasche. Der Diebstahl ereignete sich am Mittwoch, zwischen 10.45 Uhr und 11.05 Uhr. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Soltau unter 05191/93800.

22.03 / Werkzeug gestohlen

Idsingen: In der Zeit zwischen Sonntag und Mittwoch drangen Unbekannte in zwei unverschlossene Scheunen in Itzingen ein und entwendeten drei Presszangen, eine Rohrpresse und einen Freischneider der Marke Dolmar. Der Schaden wird auf rund 1.600 Euro geschätzt. Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei Walsrode unter 05161/984480 entgegen.

22.03 / Fahrzeugteile aus BMW X5 ausgebaut

Soltau: In der Nacht zu Mittwoch verschafften sich Unbekannte an der Straße Hasenwinkel gewaltsam Zugang zu einem Pkw der Marke BMW X5 und entwendeten das Multifunktionslenkrad, den Tacho sowie das digitale Display des Fahrzeugs. Der Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. In der Nachbarschaft wurde ein weiteres Fahrzeug der Marke BMW X5 angegangen. Hier blieb die Tat im Versuchsstadium stecken. Weshalb die Täter die Tatausführung abgebrochen haben ist nicht bekannt - möglicherweise wurden sie gestört. Hinweise zum Geschehen nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800 entgegen.

