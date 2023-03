Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Portmonee gestohlen; Bad Fallingbostel: Sattelzugmaschine gestohlen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 21.03.2023 Nr. 1

20.03 / Portmonee gestohlen

Soltau: Aus einem geschlossen am Rücken getragenen Rucksack entwendeten Unbekannte am Montag, gegen 10.40 Uhr in der Lidl-Filiale "Am alten Stadtgraben" ein Portmonee. Das 67jährige Opfer bemerkte den Diebstahl erst an der Kasse. Der Schaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

20.03 / Sattelzugmaschine gestohlen

Bad Fallingbostel: Unbekannte entwendeten in der Zeit zwischen Samstag, 14.00 und Montag, 06.30 Uhr vom Gelände eines Betriebes an der Gustaf-de-Laval-Straße eine rote Sattelzugmaschine der Marke DAF im Wert von rund 100.000 Euro. Hinweise zum Diebstahl nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800 entgegen.

