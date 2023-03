Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Einbruch in Einfamilienhaus; Ebbingen: Vorfahrt missachtet

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 17.03.2023 Nr. 1

16.03 / Einbruch in Einfamilienhaus

Schneverdingen: In der Zeit zwischen Mittwoch, 15.00 Uhr und Donnerstag, 13.45 Uhr drangen Unbekannte gewaltsam in ein Einfamilienhaus an der Memelstraße ein, durchsuchten das Objekt und entwendeten Werkzeug, Bargeld sowie einen metallic-grünen Kugelschreiber der Marke "Cross". Hinweise zur Tat nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05193/982500.

16.03 / Vorfahrt missachtet

Ebbingen: Am Donnerstagmorgen, gegen 07.55 Uhr kam es im Kreuzungsbereich L161/K120 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Beteiligter schwer verletzt wurde. Nach Zeugenaussage fuhr eine 42jährige Frau aus Eystrup mit ihrem Pkw ungebremst in den Kreuzungsbereich ein. Dabei übersah sie den auf der L161 - aus Richtung Ebbingen in Richtung Walsrode - fahrenden 64jährigen Visselhöveder. Bei dem folgenden Zusammenstoß wurde der Mann schwer verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Unfallverursacherin erlitt einen Schock.

