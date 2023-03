Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bispingen

A7: Ladungsdiebe unterwegs; Walsrode

A27: Autofahrer unter Alkoholeinfluss; Trauen: Unfall: Betrunken geradeaus gefahren

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 16.03.2023 Nr. 1

16.03 / Ladungsdiebe unterwegs

Bispingen / A7: In der Zeit zwischen Mittwoch, 18.00 und Donnerstag, 00.15 Uhr schlitzen Unbekannte auf der Tank- und Rastanlage Lüneburger Heide West an insgesamt 17 Lastkraftzügen die Planen auf, um zunächst zu prüfen, was die Fahrzeuge geladen hatten. Entwendet wurde nichts. Der Gesamtschaden an den Planen wird auf rund 5.100 Euro geschätzt.

15.03 / Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Walsrode / A27: Polizeibeamte kontrollierten am Mittwochabend, gegen 18.30 Uhr einen 49jährigen Walsroder, der zuvor die Autobahn befahren hatte. Der Mann führte einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis lautete 1,83 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutentnahme durchgeführt, Führerschein und Fahrzeugschlüssel sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

16.03 / Unfall: Betrunken geradeaus gefahren

Trauen: In der Nacht zu Donnerstag, gegen 01.25 Uhr kam es auf der Strecke Dethlingen - Trauen, kurz hinter dem Ortseingang Trauen zu einem Verkehrsunfall. Ein 29jähriger Autofahrer folgte nicht der Fahrbahnverschwenkung, sondern fuhr geradeaus gegen einen Straßenbaum. Der Mann blieb unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Atemalkoholgeruch fest. Der Fahrer führte einen Test durch. Das Ergebnis lautete 1,64 Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt, eine Blutentnahme durchgeführt, das weitere Fahren von Kraftfahrzeugen untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

08.03 / Mädchen auf E-Scooter angefahren - Polizei sucht Autofahrer und Zeugen

Soltau: Die Polizei sucht den Autofahrer sowie Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch, 08.03.23, gegen 17.35 Uhr auf der Bahnhofstraße in Höhe der Hausnummer 10 ereignete. Eine 15jährige Jugendliche befuhr mit ihrem E-Scooter die Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof und wollte nach eigenen Angaben die Straßenseite wechseln. Dabei habe sie einen von hinten kommenden Pkw übersehen, woraufhin es zum Unfall gekommen sei. Der Fahrer des schwarzen Pkw habe sich nach ihrem Befinden erkundigt, woraufhin die Jugendliche signalisiert habe, dass alles in Ordnung sei. Kurze Zeit später habe sie Schmerzen gespürt. Der Autofahrer und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Soltau unter 05191/93800 in Verbindung zu setzen.

