Zwei Einbrüche verzeichnete die Polizei von Dienstag auf Mittwoch in Laupheim.

In den Nachtstunden hebelte ein Unbekannter ein Fenster an einem Restaurant in der Rabenstraße auf. In dem Gebäude durchwühlte er die Schränke. Er fand Bargeld. Das nahm er mit und flüchtete unerkannt. Einen weiteren Einbruch gab es ebenfalls in der Rabenstraße. Hier schlug ein Unbekannter an dem Haus ein Fenster ein. In den Räumen beschädigte er weitere Türen. Auch hier konnte er Bargeld finden. Zurück blieb ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Das Polizeirevier Laupheim hat die Ermittlungen aufgenommen und geht davon aus, dass die beiden Taten im Zusammenhang stehen.

Gegen Einbruch und Diebstahl können Sie sich schützen. Seien sie wachsam in ihrer Nachbarschaft und bitten Sie auch Anwohner, Augen und Ohren offen zu halten. Scheuen Sie sich nicht, einen Notruf abzusetzen, wenn Sie Verdächtiges bemerken. Wie Sie sich und Ihr Eigentum sonst schützen können, erfahren Sie bei den Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de und www.polizei-beratung.de.

