POL-HK: 1. Pkw-Fahrer eingeschlafen 2. Führerschein und Ausweis gefälscht 3. Einbruch in Wohnhaus 4. Handydiebstahl in Schneverdingen 5. Taxifahrer zusammengeschlagen 6. Fahrraddiebe gestellt

PI Heidekreis (ots)

1. BAB 7, AS Soltau-Süd (17.03.2023), Fahrer schläft ein: Am späten Freitagabend befuhr ein 57 Jähriger aus Wedel die A 7 in Richtung Hamburg. Kurz vor der Anschlussstelle Soltau-Süd schlief der Fahrer am Steuer seines Pkw ein und fuhr aufgrund dessen auf einen Sicherungsanhänger vor einer Nachtbaustelle auf. Der Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt, der Sicherungsanhänger war anschließend nicht mehr einsatzfähig. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

2. BAB 7, PP Wolfsgrund (18.03.2023), Falsche Dokumente: Samstagnacht kontrollierte die Polizei auf der A 7, in Richtung Hannover, kurz vor dem Walsroder-Dreieck, einen einen 45 jährigem Fahrzeugführer aus Nordrhein-Westfalen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass sowohl der Ausweis als auch der Führerschein gefälscht waren. Anfänglich weigerte sich der Fahrer, seine richtigen Personalien anzugeben. Die Identität konnte schließlich anhand seiner Fingerabdrücke festgestellt werden. Der Fahrer war bereits vor einem viertel Jahr wegen gleicher Straftaten im Bereich Hannover aufgefallen. Die gefälschten Dokumente wurden sichergestellt und die Weiterfahrt unterbunden. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet

3. Soltau, Einbruch:

Unbekannte Täter verschafften sich am frühen Freitagabend durch Aufhebeln einer Terrassentür Zugang zu einem Wohnhaus im Forellenweg in Soltau. Die Räumlichkeiten wurden nach Diebesgut durchsucht. Anschließend wurde eine weitere Tür zur der im Obergeschoss befindlichen Einliegerwohnung aufgehebelt. Auch diese Wohnung wurde betreten und durchsucht. Täterhinweise hierzu nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

4. Schneverdingen, Handydiebstahl:

Am Samstagnachmittag wurden drei männliche Personen beim Diebstahl von Handys auf frischer Tat ertappt. Einer aufmerksamen Mitarbeiterin eines Supermarktes in der Straße Am Vogelsang in Schneverdingen fielen drei Männer auf, die aus einer Vitrine insgesamt 15 Handys im Wert von über 3000.-EUR entnahmen und in einem Rucksack verstauten. Als sie von der Mitarbeiterin angesprochen wurden, flüchteten die Männer. Zwei von ihnen konnten mit Hilfe weiterer Mitarbeiter und Kunden noch im Supermarkt festgehalten werden. Ein Kunde wurde dabei durch einen Biss seitens einer der Männer leicht verletzt. Der dritte Flüchtige wurde in einem angrenzenden Wald von der Polizei festgestellt. Der Rucksack samt Diebesgut konnte ebenfalls gesichert werden. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

5. Munster, Taxifahrer zusammengeschlagen: In der Nacht von Freitag auf Samstag, kurz vor Mitternacht, wurde ein Taxifahrer von drei Männern im Robert-Stratmann-Weg Ecke Klappgarten zusammengeschlagen. Die drei Täter flüchteten zunächst in unbekannte Richtung. Einer der Täter, ein 18-jähriger Munsteraner, kehrte kurz darauf zum Tatort zurück. Während der Sachverhaltsaufnahme beleidigte er die eingesetzten Beamten und leistete Widerstand. Den Beschuldigten erwarten nun mehrere Strafverfahren. Zeugen, die Angaben zum Vorfall oder die anderen Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Munster unter 05192-9600 in Verbindung zu setzen.

6. Munster, Fahrraddiebe gestellt:

In der Nacht von Freitag auf Samstag entwendeten gegen 02.00 Uhr eine 18-jährige Munsteranerin und ein 19-jähriger Munsteraner ein unverschlossenes Fahrrad in der Ernst-Pernoll-Straße an. Die Tat wurde vom Lebensgefährten der Eigentümerin bemerkt, der die beiden Fahrraddiebe ansprach. Der 19-Jährige flüchtete daraufhin mit dem Fahrrad. Seine Komplizin konnte durch die zwischenzeitlich alarmierte Polizei am Tatort angetroffen werden. Am Samstag Mittag stellte sich der geflüchtete 19-Jährige bei der Polizei. Das Fahrrad hatte der 19-Jährige auf der Flucht durch das Innenstadtgebiet an einem bislang unbekannten Ort zurückgelassen. Beide Munsteraner müssen sich nun wegen Fahrraddiebstahls verantworten. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Verbleib des blauen Damenfahrrads machen können, sich bei der Polizei Munster unter 05192-9600 zu melden.

