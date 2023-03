Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Drei Monate Haft wegen gefährlicher Körperverletzung - Bundespolizei vollstreckt am Wochenende mehrere Haftbefehle

Frankfurt/Main (ots)

Die Bundespolizei am Flughafen Frankfurt vollstreckte am zurückliegenden Wochenende erneut mehrere Haftbefehle.

Am 10. März verhafteten Bundespolizisten eine 57-jährige Deutsche. Die polizeibekannte Frau hielt sich ohne Reiseabsichten am Flughafen auf, als eine Streife sie im Terminal 1 kontrollierte. Wegen gefährlicher Körperverletzung war sie im September 2022 vom Amtsgericht Frankfurt zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 5 Euro verurteilt worden, zahlte die Summe in der Folge allerdings nicht. Aus diesem Grunde ließ die zuständige Staatsanwaltschaft seit Februar mit Haftbefehl nach der Frau suchen. Die Bundespolizei lieferte die Frau, die in der Vergangenheit mehrfach mit Gewaltdelikten in Erscheinung getreten war, in die Justizvollzugsanstalt Preungesheim ein. Sie verbüßt nun eine dreimonatige Ersatzfreiheitsstrafe.

In fünf weiteren Fällen konnten die Beschuldigten den drohenden Gefängnisaufenthalt durch Zahlung einer Geldstrafe abwenden und ihre Reise anschließend fortsetzen:

Einem 41-jähriger Iraner zahlte wegen Diebstahls 498,50 Euro, ein 68-jähriger singapurischer Staatsangehöriger entrichtete 690 Euro wegen Trunkenheit im Verkehr. Zudem mussten ein 31-jähriger US-Amerikaner sowie ein 34-jähriger Pakistaner wegen unerlaubten Aufenthaltes jeweils 1.050 beziehungsweise 750 Euro bezahlen. Wegen Kennzeichenmissbrauchs wurden für einen 23-jährigen Syrer 280 Euro fällig.

