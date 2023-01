Kamp-Lintfort (ots) - Heute Morgen sorgte gegen 07.20 Uhr ein Verkehrsunfall für Behinderungen im Straßenverkehr. Am Dienstag befuhr ein 30-jähriger Mann aus Geseke die B528 in Richtung Kamp-Lintfort. An der dortigen Ampelanlage kam es, wie im Berufsverkehr üblich, zu einem hohen Verkehrsaufkommen auf dem Zubringer und damit zu einem Rückstau. Aus bislang ...

mehr