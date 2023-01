Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Unfall im Berufsverkehr sorgte für Verkehrsbehinderungen

Kamp-Lintfort (ots)

Heute Morgen sorgte gegen 07.20 Uhr ein Verkehrsunfall für Behinderungen im Straßenverkehr.

Am Dienstag befuhr ein 30-jähriger Mann aus Geseke die B528 in Richtung Kamp-Lintfort. An der dortigen Ampelanlage kam es, wie im Berufsverkehr üblich, zu einem hohen Verkehrsaufkommen auf dem Zubringer und damit zu einem Rückstau. Aus bislang ungeklärter Ursache konnte der 30-Jährige nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Wagen eines 18-jährigen Duisburgers auf. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der Wagen des 18-Jährigen auf den vor ihm stehenden PKW eines 30-jährigen Weselers geschoben. Der Geseker und der Duisburger verletzten sich leicht. Da beide Autos nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie abgeschleppt werden.

Für die Unfallaufnahme sperrten Polizisten den Zubringer für beide Richtungen ab. Die Autobahnpolizei unterstützte hierbei im Bereich der Abfahrten der A 57 und der A 42.

