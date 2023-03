Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Durch Kellerfenster eingestiegen; Bispingen: Kokain und Amphetamine

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 20.03.2023 Nr. 1

19.03 / Durch Kellerfenster eingestiegen

Schneverdingen: In der Zeit zwischen Donnerstag und Sonntag drangen Unbekannte gewaltsam über ein Kellerfenster in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Brammer ein und durchsuchten das Objekt. Ob etwas entwendet wurde ist bislang nicht bekannt. Zeugenhinweise bitte an den Zentralen Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800.

19.03 / Kokain und Amphetamine

Bispingen: Polizeibeamte kontrollierten am Sonntag, gegen 11.30 Uhr eine 28jährige Autofahrerin auf der Behringer Straße in Bispingen. Die Frau führte einen Drogentest durch, der positiv auf Kokain und Amphetamine reagierte. Eine Blutentnahme und die Einleitung eines Verfahrens waren die Folge.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell