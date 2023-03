Heidekreis (ots) - Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 21.03.2023 Nr. 1 20.03 / Portmonee gestohlen Soltau: Aus einem geschlossen am Rücken getragenen Rucksack entwendeten Unbekannte am Montag, gegen 10.40 Uhr in der Lidl-Filiale "Am alten Stadtgraben" ein Portmonee. Das 67jährige Opfer bemerkte den Diebstahl erst an der Kasse. Der Schaden wird auf ...

mehr