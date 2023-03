Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: versuchte Einbrüche in zwei Elektronikfachgeschäfte, versuchter Scheinwerferdiebstahl, Fahren ohne Führerschein unter Drogeneinfluss

Heidekreis (ots)

27.03./ versuchte Einbrüche in zwei Elektronikfachgeschäfte

Soltau: Gleich auf zwei Elektronikfachgeschäfte hatten es unbekannte Täter in der Zeit vom 24.03.2023 18.00 Uhr und 27.03.2023 09.25 Uhr abgesehen. Durch Aufhebeln der Haupteingangstür wurde versucht, in die Verkaufsräume einzudringen. In beiden Fällen blieb es beim Versuch. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Soltau unter 05191/9380-0 in Verbindung zu setzen.

27.03./ versuchter Scheinwerferdiebstahl

Bad Fallingbostel: In der Zeit vom 26.03.2023 19.14 Uhr bis 27.03.2023 13.00 Uhr versuchten unbekannte Täter im Normandiering die Scheinwerfer eines Mercedes auszubauen. Auch wenn es nicht zu einem Diebstahl kam, entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Fallingbostel unter 05162/9720 entgegen.

27.03./ Fahren ohne Führerschein unter Drogeneinfluss

Soltau: Am 27.03.2023 gegen 08.00 Uhr fiel einer Polizeistreife ein PKW mit unsicherer Fahrweise auf der B71 auf. Im Rahmen der Kontrolle wurde bei dem 47-jährigen Fahrzeugführer ein Drogentest durchgeführt. Dieser reagierte positiv. Zudem war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

