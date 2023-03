Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Unter Alkoholeinfluss gefahren, Einbruchversuch, Einbruch in Wohnhaus, Festnahmen nach diversen Straftaten, Jugendliche festgenommen

Heidekreis (ots)

26.03 / Unter Alkoholeinfluss gefahren

Neuenkirchen: Einer Polizeistreife fiel am Sonntagvormittag gegen 10.40 Uhr ein PKW mit auffälliger Fahrweise auf. Bei einer anschließenden Kontrolle, stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Fahrzeugführer fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,62 Promille. Nach der anschließenden Blutentnahme wurde der Führerschein des 48-jährigen Mannes beschlagnahmt.

26.03 / Einbruchversuch

Schneverdingen: In der Zeit vom 25.03.2023 19.00 Uhr bis 26.03.2023 10.00 Uhr versuchten unbekannte Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses im Schmiedeweg aufzuhebeln. Vermutlich durch den im Haus befindlichen Hund ließen sie von der Tat ab. Hinweise nimmt die Polizei Schneverdingen unter 05193/982500 entgegen.

26.03 / Einbruch in Wohnhaus

Schneverdingen: Unbekannte Täter schlugen in der Zeit vom 24.03.2023 11.00 Uhr bis 26.03.2023 13.40 Uhr eine Scheibe eines Fensters ein. Durch das Fenster gelangten sie in das Wohnhaus im Lehmstieg und durchsuchten dieses nach Wertsachen. Danach flüchteten sie unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Schneverdingen unter 05193/982500 in Verbindung zu setzen.

24.03./ Festnahmen nach diversen Straftaten

Heidekreis: Heidekreis: Nach mehreren Straftaten wurden gegen zwei Heranwachsende aus dem Heidekreis Haftbefehle erlassen. Einer der beiden 18-jährigen steht in dringendem Verdacht, mehrere Raubtaten begangen zu haben. Hinzu kommen Körperverletzungen, Diebstähle und Einbrüche. Nachdem Haftbefehl erlassen wurde, suchten die Beamten zunächst seine Wohnung auf. Nachdem er dort nicht angetroffen werden konnte, führten Ermittlungen zur Anschrift seiner Freundin nach Hamburg. Dort wurde er durch Einsatzkräfte festgenommen. Der zweite Tatverdächtige muss sich für einen Raub verantworten. Aufgrund einer zusätzlichen noch offenen Bewährungsstrafe wurde er durch Kräfte der Polizeiinspektion Heidekreis am Freitagmorgen in seiner Wohnung festgenommen. Nachdem der zuständige Richter die Haftbefehle verkündet hat, wurden beide zur Untersuchungshaft in die Justizvollzugsanstalt gebracht.

24.03./ Jugendliche festgenommen

Heidekreis: Zu zwei Festnahmen kam es am 14.02./15.02.2023 im Heidekreis. Zwei Jugendlichen stehen in Verdacht, in den letzten Monaten eine Vielzahl von Straftaten begangen zu haben. Die Beamten ermittelten in einer erheblichen Bandbreite von Diebstählen und Wohnungseinbrüchen über Einbrüche in Schulen und Turnhallen bis hin zu Fahren ohne Fahrerlaubnis und Computerbetrug gegen einen 15-jährigen und einen 16jährigen Tatverdächtigen. Nun wurde Haftbefehl gegen die beiden Jugendlichen erlassen. Einer der beiden Täter wurde am 14.02.2023 durch Beamte des zuständigen Fachkommissariats festgenommen. Der zweite Täter versuchte zunächst zu fliehen, wurde aber am nächsten Tag ebenfalls festgenommen. Beide Jugendlichen wurden dem Jugendrichter vorgeführt. Sie befinden sich derzeit in Untersuchungshaft.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell