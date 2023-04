Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: 1. Schneverdingen, Wohnungseinbruchdiebstahl; 2. Soltau/Munster/Walsrode, Taschendiebe unterwegs; 3. Neuenkirchen, Diebstahl von Firmengelände

Polizeiinspektion Heidekreis (ots)

1. Schneverdingen, Wohnungseinbruchdiebstahl

Am Freitagnachmittag gelangten Einbrecher in Schneverdingen, in der Straße Roggenkamp, gewaltsam in ein dortiges Einfamilienhaus und entwendeten Schmuck. Der entstandene Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Schneverdingen oder in Soltau zu melden.

2. Soltau/Munster/Walsrode, Taschendiebe unterwegs

Am Freitag und am Samstag kam es in Soltau, Munster und Walsrode zu insgesamt fünf Taschendiebstählen zum Nachteil von vorwiegend lebensälteren Geschädigten.

Die erste Tat ereignete sich am Freitagnachmittag in einem Discounter in der Straße Böhmheide in Soltau. Unbekannte Täter entwendeten einer 68-jährigen Soltauerin während des Einkaufens die Geldbörse aus der Umhängetasche.

Am Samstagvormittag gelang es unbekannten Tätern in einem Discounter in der Quintusstraße in Walsrode einer 71-jährigen Frau die Geldbörse aus der Jackentasche zu entwenden. Wenig später wurde einer 60-jährigen Geschädigten in demselben Discounter die Geldbörse aus der im Einkaufswagen befindlichen Handtasche entwendet.

Am frühen Samstagnachmittag wurden eine 86-jährige Soltauerin in einem Discounter in der Straße Am Alten Stadtgaben in Soltau und eine 82-jährige Frau in einem Discounter in der Straße Kohlenbissener Grund in Munster Opfer von Taschendieben. Auch hier wurden die Geldbörsen aus der Jackentasche und der Handtasche entwendet.

Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang erneut:

- Tragen Sie ihre Geldbörse immer in verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper - Tragen sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sich unter den Arm - Legen Sie ihre Handtasche/Geldbörse nicht in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen ab - Bewahren Sie ihre EC-Karte und ihre PIN niemals zusammen in der Geldbörse auf

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Soltau, Walsrode oder Munster in Verbindung zu setzen.

3. Neuenkirchen, Diebstahl von Firmengelände

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gelangten unbekannte Täter in der Boschstraße in Neuenkirchen auf das Grundstück einer dortigen Elektrotechnikfirma und entwendeten mehrere Tonnen Kupferkabel. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Soltau unter 05191/93800 zu melden.

4. Soltau, Pedelec entwendet

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Freitag, 22:50 Uhr, bis Samstag, 14:00 Uhr, ein schwarzes Pedelec des Herstellers Scott von einem Grundstück im Dinkelweg in Soltau. Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Pedelec nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

5. Soltau, Diebstahl aus Pkw

In der Zeit von Freitag, 20:15 Uhr, bis Samstag, 07:25 Uhr, drangen unbekannte Täter in der Lüneburger Straße durch Einwerfen einer Fensterscheibe in einen geparkten Pkw VW ein. Das Fahrzeug wurde nach Diebesgut durchsucht. Entwendet wurde glücklicherweise nichts. Hinweise nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

6. Soltau/Bad Fallingbostel / A7, Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung

Am Freitagnachmittag fiel auf der BAB 7 in Fahrtrichtung Hannover, zwischen Soltau und Bad Fallingbostel, ein weißer Sattelzug durch seine gefährliche Fahrweise auf. Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten dies und schilderten den eingesetzten Beamten anschließend, dass mehrfach andere Fahrzeuge durch diesen Sattelzug fast in die Schutzplanke gedrängt worden seien. Auch die Beamten selber konnten sowohl beim Fahrverhalten als auch beim Verhalten des 24-jährigen Fahrzeugführenden in der Kontrolle von der Norm abweichendes Verhalten feststellen. Die Ursache hierfür ist gegenwärtig noch Stand der laufenden Ermittlungen. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde zudem festgestellt, dass der Fahrzeugführer zuvor eine Verkehrsunfallflucht begangen hatte. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Andere Verkehrsteilnehmer, denen am Freitag, zwischen 15:00 Uhr und 15:30 Uhr, auf der BAB 7, zwischen Soltau und Bad Fallingbostel, ebenfalls dieser weiße Sattelzug durch seine Fahrweise aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Fallingbostel unter 05162/972115 zu melden. Insbesondere dann, wenn sie durch die Fahrweise gefährdet worden sind.

7. A7, Unfälle und Stau durch Osterferien Reiseverkehr

Am Freitag und Sonnabend kam es auf der BAB 7 im Bereich der Polizeiinspektion Heidekreis, insbesondere zwischen dem Walsroder Dreieck und Soltau, zu Staubildungen aufgrund des erhöhten Verkehrsaufkommens. Dabei ereigneten sich am Freitagnachmittag insgesamt fünf Auffahrunfälle. Bei zwei Verkehrsunfällen wurde jeweils eine Person leicht verletzt. In den anderen Fällen waren glücklicherweise lediglich Sachschäden zu beklagen.

Am Sonnabend kam es im Bereich Bad Fallingbostel, auf der BAB 7 in Fahrtrichtung Hamburg, zu einem Auffahrunfall mit vier beteiligten Pkw. Bei diesem Verkehrsunfall wurden vier Personen leicht verletzt, zwei Personen wurden zur weiteren Versorgung einem Krankenhaus zugeführt. Drei Pkw mussten durch Abschleppdienste geborgen werden, was erneut zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und entsprechendem Rückstau führte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell