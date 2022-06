Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Transporter im Graben - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen für eine ungewöhnlichere Unfallflucht. Am Geh- und Radweg des Rhein-Herne-Kanals - an der Stadtgrenze zwischen Herne und Castrop-Rauxel - ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Transporter in den Graben gefahren und gegen einen Baum geprallt. Der Fahrer (oder die Fahrerin) flüchtete. Nach ihm (oder ihr) wird noch gesucht. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Transporter/Kastenwagen in Richtung Castrop unterwegs - und wurde offenbar zuvor in Herne gestohlen. Der Transporter musste aufwändig geborgen werden. Der Sachschaden wird auf 14.000 Euro geschätzt. Wer Hinweise zu dem Unfall, dem Diebstahl und/oder dem Fahrer machen kann, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

