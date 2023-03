POL-PDNR: Unfallflucht nach Spiegelunfall

Oberlahr (ots) - Am Samstag, den 18.03.2023, wurden Beschädigungen an der hölzernen Bushaltestelle in der Straße "In der Huth" in Oberlahr festgestellt. Unbekannte hatten Bretter eingetreten und ins angrenzende Gebüsch geworden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion ...

