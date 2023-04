Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Alkohol am Steuer

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 03.04.2023 Nr. 1

02.04 / Alkohol am Steuer

Walsrode: Nach einem Hinweis auf Fahren in Schlangenlinien kontrollierten Polizeibeamte am Sonntagabend, gegen 23.30 Uhr einen 45jährigen Autofahrer auf dem Platanenring in Walsrode. Der Mann gab an, Alkohol getrunken zu haben und führte einen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis lautete 2,25 Promille. Die Beamten ließen eine Blutprobe entnehmen, stellten den Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell