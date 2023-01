Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Einbrecher stehlen Geld aus Einfamilienhaus

Kamp-Lintfort (ots)

Nach dem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Straße Bendsteg sucht die Polizei Zeugen. Die Einbrecher, die in der Zeit zwischen Mittwoch, 13 Uhr, und Samstag, 14 Uhr, in das Haus eindrangen, stahlen Geld.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Aufbruch der Terrassentür mitbekommen haben könnten. Denn die Täter zerstörten deren Glasscheibe. Hinweise nimmt die Polizei Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842 / 934-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell