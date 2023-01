Moers (ots) - Eine Fensterscheibe des Amtsgerichts haben Unbekannte mit einer Bierflasche eingeworfen. Der Vandalismus passierte in der Zeit zwischen Freitag, 15.30 Uhr, und Samstag, 9 Uhr. Die Polizei Moers sucht Zeugen, denen in dieser Zeit Personen an dem Gebäude an der Haagstraße aufgefallen sind. Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 02841 / 171-0 entgegen. ...

