POL-WES: Wesel - Täter werfen Gullideckel in Kiosk

Wesel (ots) - Am Montag gegen 00.05 Uhr kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus. Die Feuerwehr löschte den Brandherd an der Dinslakener Landstraße. Polizistinnen und Polizisten evakuierten die Bewohner. Nach Beendigung des Feuerwehreinsatzes konnten die Anwohner wieder in ihre Wohnungen zurück. Die Kriminalpolizei ...

