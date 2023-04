Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Hodenhagen: Polizei sucht Zeugen, der Unfall beobachtete; Heidekreis

Burgwedel

A7: Polizei erwischt Raser; Soltau: Mann beim Einkaufen bestohlen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 05.04.2023 Nr. 1

05.04 / Polizei sucht Zeugen, der Unfall beobachtete

Hodenhagen: Die Polizei sucht den zurzeit namentlich unbekannten männlichen Zeugen, der am Samstag, 18.03.2023, in der Zeit zwischen 15.00 Uhr und 15.40 Uhr beobachtet hat, wie ein Pkw auf dem Kundenparkplatz des Einkaufmarktes E-Dankenbring GmbH an der Allerstraße beim Einparken ein geparktes Fahrzeug mit Zulassung aus Nienburg beschädigte. Der Zeuge hat anschließend die Geschädigten über seine Beobachtung informiert, jedoch nicht seine Kontaktdaten hinterlassen. Er wird gebeten, sich mit der Polizei Hodenhagen unter 05164/802550 in Verbindung zu setzen.

04.04 / Polizei erwischt Raser

Heidekreis / Burgwedel / A7: Polizeibeamte des Heidekreises waren am Dienstagabend, gegen 20.15 Uhr mit einem PPS-Fahrzeug (Videotechnik zur Aufzeichnung von insbesondere Geschwindigkeitsverstößen) auf der A7 in Richtung Süden unterwegs, als ihnen ein Pkw der Marke BMW auffiel, der mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Hannover fuhr. Die Beamten setzten sich mit ihrem Fahrzeug dahinter. Der 34jährige Fahrer konnte im Bereich Burgwedel angehalten werden. Seine Geschwindigkeit betrug abzüglich der Toleranzen 196 Km/h, erlaubt waren 100 Km/h. Dem Fahrer wurde die Gelegenheit gegeben, sich die Aufzeichnung anzusehen. Er räumte den Verstoß ein und muss mit rund 1.400 Euro Bußgeld, zwei Punkten und drei Monaten Fahrverbot rechnen.

04.04 / Mann beim Einkaufen bestohlen

Soltau: Unbekannte entwendeten am Dienstagabend, gegen 18.30 Uhr einem 94jährigen Mann beim Einkaufen in der Aldi-Filiale an der Böhmheide das Portmonee aus der Hosentasche. Der Schaden wird auf rund 90 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800.

04.04 / Einbruch auf Baustelle und in Container

Bad Fallingbostel: In dem Zeitraum zwischen Montag, 16.40 Uhr und Dienstag, 06.30 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem umzäunten Baustellenbereich an der Heidmarkstraße, entfernten die Bauschutztür, drangen in das Gebäude ein und entwendeten Werkzeug. Der Schaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Etwa im gleichen Tatzeitraum wurden am Bockhorner Weg ein Container sowie ein Sicherungskasten aufgehebelt und außenliegende Kupferkabel abgetrennt und entwendet. Zeugen der taten werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Fallingbostel unter 05162/9720 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell