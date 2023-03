Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Feuer in Wald gelegt

Scheuerfeld (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einem Waldgebiet bei Scheuerfeld eine Feuerstelle entzündet und diese unbeaufsichtigt zurückbelassen. Die gegen 01:30 Uhr verständigten Polizeibeamten konnten den Brandort nahe einen Waldweg, welcher über den Finkenweg angefahren und neben einem Gleiskörper festgestellt wurde, aufsuchen. Das Feuer musste durch Kräfte der örtlichen freiwilligen Feuerwehr abgelöscht werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Hinweise zur Tat, insbesondere über verdächtige Personen welche in der Zeit von 00:00 Uhr bis 01:45 Uhr vermutlich fußläufig in diesem Bereich unterwegs waren, bitte an die Polizei Betzdorf.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell