POL-PDNR: Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Alsdorf (Sieg) (ots) - Am Samstagmittag, gegen 13:00 Uhr, kam es zu einem sogenannten Alleinunfall eines Leichtkraftradfahrers in der Ortslage Alsdorf. In einer Rechtskurve kam der Erwachsene aufgrund eines Fahrfehlers zu Fall und verletzte sich hierbei. Er musste mittels RTW in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Betzdorf Telefon: 02741-9260 ...

