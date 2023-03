Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der PI Neuwied - Berichtszeitraum 17.03.23 16.00 Uhr bis 19.03.23 09.00 Uhr

Neuwied (ots)

Verkehrsunfälle

Im Berichtszeitraum ereigneten sich im hiesigen Dienstgebiet insgesamt elf Verkehrsunfälle, bei welchen Sachschäden in beträchtlicher Höhe von ca. 44000 EUR entstanden. Glücklicherweise konnten im Rahmen der aufgenommenen Verkehrsunfälle keine verletzten Personen konstatiert werden, so dass es teilweise lediglich bei größeren Blechschäden blieb.

Strafanzeigen / Verkehrsüberwachung

Am Nachmittag des 17.03.23 wurde bei einer Verkehrskontrolle einer 34-Jährigen Führerin eines Kleinkraftrads festgestellt, dass selbige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Die Fzg.-Führerin erwartet nunmehr ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Während einer Streifenfahrt konnte in der Nacht von Samstag auf Sonntag der 27-Jährige Fahrer eines E-Scooters mit einem Kennzeichen aus dem Versicherungsjahr 2022 im Bereich der Stettiner Straße in Neuwied angetroffen und kontrolliert werden. Weiter wurde durch die kontrollierenden Beamten Anzeichen auf zeitnah zurückliegenden Konsum von Betäubungsmitteln konstatiert. Nach erfolgter Belehrung räumte der Fahrer den Konsum von Marihuana und zudem den Besitz/Mitführen einer Kleinstmenge an Cannabis ein. Entsprechend wurde auch hier die Weiterfahrt untersagt und dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Den Fahrer des E-Scooters erwarten nun aufgrund der Trunkenheitsfahrt gem. §24a II StVG eine Ordnungswidrigkeitenanzeige sowie zwei Strafanzeigen wegen Fahren ohne Versicherungsschutz sowie eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Im Rahmen der Streifentätigkeit fiel den Beamten am Mittag des 18.03.23 im Bereich NR-Engers ein Fahrzeuggespann bestehend aus PKW und Anhänger auf, an welchem der HU-Termin bereits deutlich überschritten war. Im Rahmen der sich anschließenden Kontrolle konnten bei dem 41-Jährigen Fahrzeugführer Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,34 Promille. Der Fahrzeugschlüssel und der Führerschein wurden sichergestellt, die Weiterfahrt untersagt. Den Fahrzeugführer erwartet entsprechend aufgrund der Feststellungen ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Die Polizei Neuwied wird auch weiterhin verstärkt Verkehrskontrollen, insbesondere im Hinblick auf die Fahrttüchtigkeit, im Dienstgebiet durchführen. Wir wünschen allzeit gute Fahrt und empfehlen das Fahrzeug bei jeglichem Konsum stehen zu lassen.

