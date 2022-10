POL-EU: Einbruch in Discounter

Mechernich-Berg (ots) - In einem Zimmer im zweiten Obergeschoss eines Altenheims in der Gemünder Straße kam es am Montag (24. Oktober) gegen 22.47 Uhr zu einem Brand. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz. Durch das Feuer verstarb ein Bewohner (65) aus dem Stadtgebiet Mechernich in seinem Zimmer. Zwei weitere Personen erlitten eine Rauchgasvergiftung und kamen in Krankenhäuser. Ein Feuerwehr verletzte ...

