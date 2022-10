POL-EU: Brand in Altenheim mit einem verstorbenen Bewohner

Euskirchen (ots) - Ein Sterilisator für Babyflaschen geriet am heutigen Dienstagmorgen (6.53 Uhr) in der Thüringer Straße offensichtlich aufgrund eines technischen Defektes in der Küche in Brand. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Es entstand geringer Sachschaden. Eine 53-Jährige aus Euskirchen verletzte sich bei den Löschversuchen. Rückfragen von ...

