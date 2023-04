Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Versuchter Einbruch in Lederwarengeschäft - Zeugenaufruf

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 30.03. auf Freitag 31.03.2023 wurde in Sinsheim, in der Bahnhofstraße bei dem dort ansässigen Lederwarengeschäft "Gmelin", versucht einzubrechen. Durch bislang unbekannte Täter wurde versucht gewaltsam die Hintertüre zum Verkaufsraum des Lederwarengeschäftes aufzuhebeln. Der Versuch blieb jedoch erfolglos. Allerdings entstand durch die Gewalteinwirkung ein Sachschaden, welcher noch nicht beziffert werden kann. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern an. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim, unter der Telefonnummer: 07261 690-0, zu melden.

