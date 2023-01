Feuerwehr Bochum

FW-BO: Laubenbrand in Bochum Gerthe am frühen Mittwochmorgen

Bochum (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 5:30 Uhr kam es in Bochum Gerthe in der Schwerinstraße in einer Kleingartenanlage zu einem Laubenbrand. Die Leitstelle der Feuerwehr Bochum alarmierte daraufhin die zuständige Feuerwache in Bochum Werne, sowie die Einheit Nord der Freiwilligen Feuerwehr.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war die Straße bereits verraucht. Das Brandereignis war direkt neben dem Vereinsheim des Kleingartenvereins. Es brannte eine Gartenlaube in Vollbrand und es drohte eine Ausbreitung auf weitere angrenzende Lauben. Drei Trupps wurden sofort zur Brandbekämpfung eingesetzt, um eine Ausbreitung zu verhindern. Durch die schnelle Maßnahmen kam es nur zu geringen Schäden an den Nachbarhütten.

Gegen 9 Uhr war der Einsatz für rund 30 Einsatzkräfte beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell