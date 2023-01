Feuerwehr Bochum

FW-BO: Abschlussmeldung: Totaleinsturz eines Wohngebäudes in Bochum Linden

Bochum (ots)

Am Abend des 10. Januar 2023 kam es gegen 21:40 Uhr, vermutlich in Folge einer Explosion, zum vollständigen Einsturz eines Wohngebäudes in der Keilstraße. Dies ist die Abschlussmeldung zu diesem Einsatz.

Gegen 8:30 Uhr konnte die verschüttete Person leider nur noch tot aus den Trümmern des Hauses geborgen werden. Die Einsatzstelle wurde abschließend mit Bauzäunen gesichert und an die Polizei Bochum übergeben. Die Maßnahmen der Feuerwehr waren damit gegen 10:30 Uhr, nach rund 12 Stunden Einsatz, beendet.

