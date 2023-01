Feuerwehr Bochum

FW-BO: 1. Folgemeldung: Totaleinsturz eines Wohngebäudes in Bochum Linden

Bochum (ots)

Am Abend des 10. Januar 2023 kam es gegen 21:40 Uhr, vermutlich in Folge einer Explosion, zum vollständigen Einsturz eines Wohngebäudes in der Keilstraße. Dies ist die erste Folgemeldung zur Pressemeldung vom 11.01.2023 - 02:45 Uhr.

Gegen 03:30 Uhr konnte die vermisste Person unter den Trümmern lokalisiert werden. Leider war durch eine anwesende Notärztin nur noch der Tod der weiblichen Person festzustellen.

Gegen 07:00 Uhr morgens war die Gasleitung vor Ort durch die Stadtwerke Bochum abgedichtet. Die Gaskonzentration an der Einsatzstelle hat sich bereits reduziert, somit konnten weitere Maßnahmen begonnen werden. Mittels eines Baggers des THW Bochum werden nun Trümmer des Hauses beseitigt, um einen Zugang zu der verschütteten Person zu bekommen und diese zu bergen.

Derzeitig sind noch rund 50 Einsatzkräfte an der Einsatzstelle. Der Einsatz wird noch einige Stunden andauern.

Eine Ermittlungskommission der Polizei Bochum hat noch während der ersten Maßnahmen der Feuerwehr ihre Ermittlungen aufgenommen.

Weitere Meldung folgt.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell