Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Gebäude beschmiert und Drogen dabei

Mannheim-Neckarau (ots)

Am gestrigen Freitagabend, gegen 20:45 Uhr wurde durch einen aufmerksamen Mitteiler der Polizei eine Sachbeschädigung an einem Kiosk, in August-Bebel-Straße in Neckarau, gemeldet. Laut dem Anrufer wären zwei Personen gerade dabei das Kiosk mit Farbe zu besprühen. Bei Eintreffen der Streife konnten zwei 21-jährige Männer angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Die beiden jungen Männer hatten noch farbverschmierte Hände und führten zudem noch Spraydosen mit sich. Weiterhin konnte bei einem der Sprayer auch noch eine kleine Menge Betäubungsmittel aufgefunden werden. Die aufgefundenen Spraydosen und die Drogen wurden einbehalten. Der durch die Farbschmierereien entstandene Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden. Auf die beiden aufgegriffenen Männer kommt nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung zu. Zudem muss sich einer der Beteiligten zusätzlich noch wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten.

