POL-MA: Heidelberg: Autofahrer übersieht Fußgängerin beim Rangieren und flüchtet - Zeugen gesucht

Am Freitag gegen 10.30 Uhr ereignete sich in der Straße 'An der Tiefburg' in Handschuhsheim ein Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin schwer verletzt wurde. Ein bislang unbekannter Fahrer rangierte mit seinem silbernen PKW rückwärts, um auf einen dortigen Parkplatz einzufahren. Hierbei übersah er die hinter ihm die Straße überquerende Fußgängerin, welche durch die Kollision mit dem Fahrzeugheck zu Boden stürzte. Anschließend fuhr der Fahrer auf den Parkplatz und entfernte sich von der Unfallstelle. Die verletzte Fußgängerin wurde durch Passanten erstversorgt und anschließend durch den Rettungsdienst schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zu dem Fahrzeug oder dem Fahrer geben können, werden gebeten sich bei dem Verkehrsdienst Heidelberg zu melden, unter: 0621-174 4111.

