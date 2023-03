POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Exhibitionisten wiedererkannt - dann festgenommen

Mannheim (ots) - Am Donnerstag gegen 12 Uhr bog ein bisher unbekannter Mann im LKW von der Augustaanlage nach rechts in die Werderstraße ab. Hierbei übersah der LKW-Fahrer eine 39-jährige Fußgängerin, welche die Straße gerade an der grünen Ampel überquerte. Die 39-Jährige stürzte zu Boden, verletzte sich leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der ...

