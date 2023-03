Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrskontrolle endet in JVA

Mannheim (ots)

Am frühen Freitagmorgen gegen 0:30 Uhr kontrollierten Beamtinnen und Beamte des Polizeireviers Käfertal einen 37-jährigen Mercedes-Fahrer in der Oskar-von-Miller-Straße. Als die Streifenwagenbesatzung den Mann ansprach, fiel auf, dass dieser deutlich alkoholisiert war. Ein Alkoholtest ergab ein Ergebnis von über 2,1 Promille. Bei der Überprüfung des Mannes in den polizeilichen Systemen ergab sich, dass der Mann per Haftbefehl gesucht wird, da er bereits in der Vergangenheit betrunken am Straßenverkehr teilgenommen hatte. Einen Führerschein konnte der Mann daher auch nicht vorweisen. Nach einer Blutprobe auf dem Revier endete die Fahrt für den Mann aufgrund des offenen Haftbefehls daher in der Justizvollzugsanstalt. Wegen der erneuten Fahrt unter Alkohol sowie ohne Führerschein muss der Mann mit weiteren strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Die Eigentümerin des Fahrzeuges, welche ihm dieses überließ, muss ebenfalls mit einer Anzeige rechnen, da sie dem Mann die führerscheinlose Fahrt ermöglichte.

