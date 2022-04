LPI-SHL: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Eisfeld (ots) - Ein bislang unbekannter Lastwagenfahrer tankte Montagnachmittag seinen Brummi an einer Selbstbedienungstankstelle in der Straße "An der Gromauer" in Eisfeld. Nachdem der LKW vollgetankt war, fuhr der Fahrer los, obwohl die Zapfpistole noch im Laster steckte. Das führte dazu, dass der Schlauch aus der Zapfsäule gezogen wurde und die Pistole abbrach. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Brummi-Fahrer davon. Das Kennzeichen ist der Polizei bekannt. ...

mehr