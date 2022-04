LPI-SHL: Auffahrunfall

Wasungen (ots) - Ein Unbekannter brach in der Zeit von Samstagabend bis Sonntagmorgen in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Bahnhofstraße in Wasungen ein. Er entwendete neben mehreren Werkzeugen auch ein hochwertiges Mountainbike der Marke "Lapierre". Zeugen, die Hinweise zum Einbrecher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

