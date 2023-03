Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Epfenbach/Rhein-Neckar-Kreis: Mercedes verursacht Unfall und flüchtet - Hinweisgeber gesucht!

Epfenbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr missachtete ein bisher unbekannter Mercedes Fahrer bzw. unbekannte Mercedes-Fahrerin die Vorfahrt einer 26-jährigen PKW-Fahrerin. Der schwarze Mercedes fuhr von der Ringstraße in die Spechbacher Straße ein, wodurch die 26-Jährige, welche bereits auf der Spechbacher Straße in Richtung Spechbach fuhr, zum Ausweichen gezwungen wurde. Durch das Ausweichmanöver kollidierte die Frau mit zwei Verkehrsschildern. Verletzt wurde die Frau nicht, der Sachschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Zeugen, welche das Unfallgeschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sinsheim unter Tel.: 07261/690-0 in Verbindung zu setzen.

