Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Autofahrer übersieht beim Abbiegen Radfahrer

Mannheim (ots)

Am Donnerstag gegen 13.30 Uhr befuhr ein Autofahrer die Neckarauer Straße in Fahrtrichtung Neckarauer Übergang. Auf Höhe eines Schnellimbisses wollte er auf den Parkplatz einbiegen und übersah den neben ihm auf dem Radweg fahrenden Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 34-jährige Radfahrer mit dem Fahrzeug zusammenstieß und zu Boden stürzte. Hierbei verletzte sich der Radfahrer schwer und musste zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Das Polizeirevier Mannheim Neckarau hat die Ermittlungen aufgenommen.

