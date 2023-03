Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Sachbeschädigungen an Fahrzeugen - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

In der Zeit von Mittwoch 16.30 Uhr auf Donnerstag 09.00 Uhr wurden in der Heustraße im Stadtteil Neckarstadt an einem Auto alle Reifen beschädigt. Der oder die unbekannten Täter benutzten hierzu womöglich einen spitzen bzw. scharfen Gegenstand. Das Polizeirevier Mannheim Neckarstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen, die Angaben zu dem oder den Tätern oder der Tat machen können. Diese melden sich bitte unter Tel.: 0621/3301-0

Zu einer weiteren Sachbeschädigung kam es am Donnerstag zwischen 07.20 Uhr und 11.15 Uhr in der Rastenburger Straße in Mannheim-Schönau. Bislang unbekannter oder unbekannte Täter zerkratzten die Motorhaube eines Citroen. Der Sachschaden wird auf ca. 2000 EUR geschätzt. Hier hat das Polizeirevier Sandhofen die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen welche Hinweise zu der Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Sandhofen, unter Tel.: 0621/77769-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell