Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Drei Fahrzeuge zerkratzt - Zeugen gesucht

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zerkratzten bisher unbekannte Täter drei Fahrzeuge, welche in der Rockenauer Straße am rechten Fahrbahnrand geparkt waren. Der Sachschaden beläuft sich auf 10.000 Euro. Alle PKW, welche gegenüber dem dortigen Spielplatz abgestellt waren, wurden über die gesamte Beifahrerseite vermutlich mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um einen schwarzen Seat, einen schwarzen Mercedes und einen weißen Peugeot. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Eberbach unter Tel.: 06271/9210-0 zu kontaktieren.

