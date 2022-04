Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Tätliche Angriffe auf Polizeibeamte, Zugbegleiter verletzt, Verfolgungsfahrt nach Pkw-Diebstahl

Reutlingen (ots)

Alkoholisierter Unfallverursacher

Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt gegen einen 49-Jährigen, der im Verdacht steht, am Sonntagmorgen gegen 03.00 Uhr einen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Ein Zeuge hatte der Polizei per Notruf mitgeteilt, dass ein Autofahrer in der Carl-Zeiss-Straße mit seinem Fahrzeug in einen geparkten Pkw Hyundai geprallt sei. Vor Ort konnte die Streife schließlich den erheblich alkoholisierten und aufgrund des Zusammenstoßes leicht verletzten 49-jährigen Unfallverursacher in seinem Pkw Peugeot antreffen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Fahrer eine Alkoholisierung von weit über zwei Promille, weswegen er einer Blutentnahme unterzogen wurde. Sein Führerschein wurde zudem noch vor Ort beschlagnahmt. Sowohl der ordnungsgemäß geparkte Hyundai, als auch der Peugeot des 49-Jährigen wurden erheblich beschädigt. Der Peugeot war in Folge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Esslingen (ES): Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Am Samstag gegen 11.35 Uhr ist es in der Hindenburgstraße zu einem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte gekommen, der zu einem anschließenden Gewahrsam in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Esslingen führte. Nach derzeitigen Ermittlungen randalierte eine stark alkoholisierte und aggressive 37-jährige Ludwigsburgerin vor einem Wohnhaus, trat mit dem Fuß gegen Fahrzeuge und bedrohte die Fahrzeugführer. Als die Frau durch die alarmierten Streifenwagenbesatzungen angetroffen und auf den Sachverhalt angesprochen wurde, beleidigte sie die eingesetzten Beamten mehrfach und ließ jegliche Distanz und Sicherheitsabstand missen. Mehrfachen Aufforderungen, dies zu unterlassen kam sie nicht nach. Stattdessen stieß sie einer Beamtin mit den Händen gegen den Oberkörper und versuchte, nach ihr zu greifen. Daraufhin musste die 37-Jährige mittels einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht werden. Hiergegen leistete sie erheblichen Widerstand und trat unter anderem nach den eingesetzten Polizeibeamten. Beim anschließenden Transport zur Dienststelle beleidigte und bedrohte die Frau durchgehend die Polizeibeamten. Zudem versuchte sie weiterhin, nach diesen zu treten. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei der Frau einen Alkoholwert von über 2 Promille. Auf richterliche Anordnung hin wurde sie schließlich in Gewahrsam genommen.

Esslingen (ES): Zugbegleiter mit Messer angegriffen

Verletzungen in bislang noch nicht bekannter Schwere erlitt ein 33-jähriger Zugbegleiter am Freitagmorgen gegen 10.15 Uhr in einem Regionalexpress, der von Stuttgart in Richtung Tübingen unterwegs war. Kurz vor dem Bahnhof Esslingen kontrollierte dieser eine 27-jährige Frau, welche nicht im Besitz eines gültigen Fahrscheins war. Die Frau wurde daraufhin beleidigend und griff den 33-Jährigen an. Dieser konnte sich gegen den Angriff zur Wehr setzen, woraufhin die Angreiferin stürzte, in ihren Rucksack griff und ein Messer zog. Die 27-Jährige fügte dem Zugbegleiter schließlich eine Schnittwunde am Bein zu und flüchtete aus dem zwischenzeitlich am Bahnhof Esslingen angehaltenen Zug. Mehrere verständigte Streifenbesatzungen konnten die 27-Jährige jedoch festnehmen. Auf Grund des im Bahnhofsbereich stehengebliebenen Zuges mussten sowohl Gleis 7 als auch Gleis 8 im Zeitraum von 10.25 Uhr bis 12.00 Uhr gesperrt werden, wodurch es zu erheblichen Zugverspätungen kam. Der 33-jährige Zugbegleiter wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Die 27-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf die Straße entlassen.

Filderstadt-Bernhausen (ES): Schreckschusswaffe mitgeführt

In Erklärungsnöte kam ein 21-Jähriger am Samstagabend gegen 22:50 Uhr im Stetter Weg. Dieser wurde durch eine Streifenwagenbesatzung kontrolliert. Bei der Durchsicht seines Rucksacks konnten eine Schreckschusspistole und eine dazugehörige Transportbox mit Munition aufgefunden werden. Da der 21-Jährige keine Berechtigung zum Führen einer Schusswaffe vorzeigen konnte, wurde gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Die Schusswaffe und die Munition wurden beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen erfolgen durch das Polizeirevier Filderstadt.

Reichenbach/Fils (ES): Pkw zwischen Traktoren beschädigt

Glimpflich verlaufen ist ein Verkehrsunfall am Samstagmittag gegen 13.00 Uhr in Reichenbach, an welchem gleich zwei Traktoren und ein Pkw beteiligt waren. Beim Befahren der Schorndorfer Straße / L1151 in Richtung Lichtenwald musste ein 54-jähriger Lenker eines Traktor-Gespanns an einer Engstelle am Ortsende verkehrsbedingt anhalten. Eine nachfolgende 73-jährige Lenkerin eines Pkw Suzuki-Vitara bremste daraufhin ab und kam hinter dem Traktor-Gespann zum Stehen. Hinter diesem Suzuki fuhr ein weiteres Traktor-Gespann. Dessen 65-jähriger Lenker erkannte die Situation allerdings zu spät und fuhr auf den stehenden Suzuki auf. Durch die Aufprallwucht wurde der Suzuki dann auf den einachsigen Anhänger des vorderen Traktor-Gespannes geschoben. Glücklicherweise wurde hierbei niemand verletzt. Der Sachschaden an dem Suzuki wird mit etwa 20.000 Euro beziffert. An den beiden Traktor-Gespannen entstand deutlich geringerer Sachschaden.

Tübingen (TÜ): Pkw entwendet und vor der Polizei geflüchtet

Ein bislang noch unbekannter Täter hat am frühen Sonntagmorgen gegen 04.30 Uhr einen Ford Galaxy in der Tübinger Steinlachallee entwendet. Der Fahrzeuginhaber bemerkte den Diebstahl und informierte daraufhin unverzüglich über Notruf die Polizei. Eine Streife des Polizeireviers Tübingen konnte kurz darauf den gestohlenen Pkw fahrend in Tübingen feststellten und wollte diesen anhalten, was jedoch von dem Fahrzeugführer verweigert wurde. Sämtliche Weisungen, den Pkw anzuhalten wurden vom Lenker missachtet und er setzte seine Fahrt auf der B 28 Richtung Herrenberg unvermindert fort. Als ein Streifenwagen versuchte, den Flüchtenden zu überholen, fuhr dieser mehrfach gegen das Polizeifahrzeug und beschädigte dieses stark. Die Beamten wurden hierbei nicht verletzt. Der Pkw konnte schließlich in Mönchberg (Herrenberg) durch alarmierte Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, unter Einsatz spezieller technischer Mittel gestoppt werden, woraufhin der Fahrer zu Fuß aus dem Fahrzeug flüchtete und sich in einem angrenzenden Waldstück versteckte. Dort konnte er trotz groß angelegter Suche, an welcher auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, nicht mehr ausfindig gemacht werden. Der Gesamtschaden an dem entwendeten Fahrzeug und dem Streifenwagen wird derzeit auf ca. 50.000 Euro geschätzt. Die Verkehrspolizei Tübingen hat zusammen mit der Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen.

Rottenburg a.N. (TÜ): Feldkreuz gestohlen

Im Bereich der "Unhalde" bei Rottenburg-Dettingen, welche parallel zur L 389 in Richtung Hemmendorf verläuft, wurde im Zeitraum von Freitag, 23.04. bis Samstag, 24.04.2022, 11 Uhr durch Unbekannte ein Feldkreuz aus Eichenholz fachmännisch abgesägt und entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500EUR. Es ist nicht auszuschließen, dass ein Zusammenhang mit einem zurückliegenden Diebstahl eines Wegkreuzes besteht. Dieses war im Zeitraum vom 14.01. bis 15.01.2022 nicht weit entfernt, im Bereich Hirrlingen, Gewann Eichenberg, entwendet worden. Mögliche Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Rottenburg a.N. unter der Rufnummer 07472/9801-0 in Verbindung zu setzen.

Rottenburg Hailfingen (TÜ): Zahlreiche Reifen beschädigt

Im Zeitraum vom 22.04.2022, 20.30 Uhr bis 23.04.2022, 11.00 Uhr wurden mehrere Fahrzeuge, welche in der Etzwiesenstraße in Hailfingen geparkt waren, durch einen bislang unbekannten Täter beschädigt. Nachdem einer der geschädigten Fahrzeughalter am Samstagmittag die Polizei informiert hatte, stellte die Streifenbesatzung des Polizeirevier Rottenburg vor Ort bislang insgesamt sechs beschädigte Fahrzeuge fest. An den Fahrzeugen wurde augenscheinlich mittels eines Akkuschraubers Löcher in alle Reifen gebohrt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 8.000 Euro. Die Sachbearbeitung wird vom Polizeiposten Ergenzingen übernommen.

