Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: Familie greift Polizisten im Rahmen einer Unfallaufnahme an

Saarbrücken (ots)

Am Montag, dem 27.03.2023, kam es gegen 14:40 Uhr zu einem Unfallgeschehen in der Saarbrücker Straße in Brebach. Hierbei rannte ein dort wohnhafter 3-jährige Junge zwischen parkenden Fahrzeugen auf die Straße und wurde vom Fahrzeug einer 56-jährigen Frau aus Saarbrücken erfasst. Das Kind wurde nach jetzigem Ermittlungsstand vermutlich nur leicht verletzt und befindet sich zur weiteren Beobachtung in einem Saarbrücker Krankenhaus. Unmittelbar nach dem Unfall wurde die Autofahrerin von den Eltern (32 und 45 Jahre alt) sowie zwei Geschwistern (16 und 20 Jahre alt) des Jungen angegriffen und beleidigt, so dass sie sich schließlich in ihr Fahrzeug flüchten und dort einsperren musste. Hierbei blieb sie unverletzt. Bis zum Eintreffen der Polizei schlugen die aus der Türkei stammenden Familienmitglieder weiter auf das Fahrzeug ein, so dass dieses leicht beschädigt wurde. Auch ein 56-jähriger Unfallzeuge wurde angegriffen und dabei vom Bruder des verletzten Kindes ins Gesicht geschlagen. Nur durch ein starkes Polizeiaufgebot, eine zeitweise Sperrung der Unfallörtlichkeit sowie Erteilung von Platzverweisen konnte die Situation unter Kontrolle und die Behandlung des Kindes im Rettungswagen ermöglicht werden. Hierbei wurden die Polizisten durch die Familie beleidigt und bedroht. Im weiteren Verlauf musste der Vater des Kindes zu hiesiger Dienststelle verbracht werden, um ihn über die strafrechtlichen Konsequenzen seines Verhaltens zu belehren. Es folgen nun mehrere Strafanzeigen gegen die Familie des Jungen.

