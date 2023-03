Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt

POL-SBR-STADT: LKW-Brand auf Rastplatz Goldene Bremm

Saarbrücken (ots)

Am Sonntag, dem 26.03.2023, kam es gegen 14:45 Uhr auf dem Rastplatz Goldene Bremm, BAB 6, zum Brand eines dort geparkten LKW mit Auflieger. Der Brand breitete sich ausgehend vom Führerhaus rasch auf den gesamten Auflieger aus. Der verantwortliche LKW Fahrer befand sich zu diesem Zeitpunkt in der Fahrerkabine und konnte sich selbständig aus dem LKW retten.Der 40 jährige Mann wurde dabei schwer verletzt und musste mittels Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Durch die enorme Hitzeentwicklung wurden zwei weitere geparkte LKW ebenfalls schwer beschädigt. Die BAB 6 wurde für die Dauer der Löscharbeiten in Fahrtrichtung Goldene Bremm voll gesperrt. Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

