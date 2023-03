POL-SBR-STADT: Angriff auf Ente im Deutsch-Französischen-Garten

Saarbrücken (ots) - Am Samstag, 04.03.2023, wurde der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt von Anwohnern eines Mehrfamilienhauses in der Saarbrücker Innenstadt mitgeteilt, dass ein Mann seine Freundin verprügeln würde. Im Hausflur befinde sich überall Blut, es sei lautes Geschrei wahrnehmbar. Die ersten Ermittlungen am Wohnanwesen ergaben, dass ein 36-jähriger Mann in die Wohnung seiner ehemaligen 29-jährigen ...

mehr